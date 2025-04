Musique. Benson Boone annonce un nouvel album en plein concert à Coachella !

Le week-end du 11 avril, Coachella a repris des couleurs. Sous le soleil brûlant du désert californien, le festival a aligné des prestations impressionnantes, entre le show renversant de Lady Gaga pour lancer son ère Mayhem et le "Brat Summer" explosif orchestré par Charli XCX. Mais un autre moment fort a électrisé la foule : Benson Boone a profité de son passage très attendu pour annoncer, en direct, la sortie imminente de son deuxième album !

Un show spectaculaire et une grande annonce

Programmé le vendredi soir, Benson Boone a livré un concert aussi physique que charismatique, enchaînant cascades, notes haut perchées et surprises scéniques. Le clou du spectacle ? L'apparition du légendaire Brian May de Queen pour un medley inédit entre Bohemian Rhapsody et Beautiful Things, tube planétaire de l'artiste.

Et puis, surprise ! Benson Boone a créé l'événement en révélant la sortie de son nouvel album : "American Heart", attendu pour le 20 juin.

Une vibe rétro et patriotique

Ecrit en seulement 17 jours, ce deuxième opus promet un virage artistique assumé. En interview pour Rolling Stone, Benson Boone indique s'inspirer de Bruce Springsteen et de la culture "americana", avec des influences rétro. Sur la pochette déjà dévoilée, le chanteur de 22 ans pose torse nu, drapeau américain sur les épaules. "American Heart" comprendra 10 titres, dont Sorry I'm Here for Someone Else, son dernier single, et Mystical Magical, un morceau aux sonorités 80's dévoilé pour la première fois sur scène à Coachella.