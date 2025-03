Musique. Benson Boone sort un nouveau tube rock !

Après avoir fait chavirer le monde entier avec Beautiful Things, Benson Boone accélère le tempo. Le phénomène américain dégaine Sorry I'm Here For Someone Else, un nouveau single rock taillé pour le succès.

Un succès fulgurant

A seulement 22 ans, Benson Boone a dominé les classements mondiaux avec Beautiful Things, dépassant les 2,11 milliards de streams selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). En seulement quatre mois, cette ballade rock a été certifiée single de diamant en France, témoignant de son ascension fulgurante.

Un nouveau tube rock

Pour son nouveau single Sorry I'm Here For Someone Else, Benson Boone reste fidèle à son équipe gagnante. La production est une nouvelle fois assurée par Jason Evigan, collaborateur de Maroon 5 et Dua Lipa, déjà à l'origine de son hit Slow It Down. Ce morceau, toujours ancré dans un univers rock, s'enrichit de synthétiseurs old-school et raconte une rencontre inattendue avec une ancienne petite amie. "I'm sorry, I'm here for someone else / It's good to see your face / And I really hope you're doing well", chante-t-il, avant de conclure avec émotion : "I can't lose you again, not again, not again, not again."

Un deuxième album en préparation

Alors que Benson Boone attise l'impatience de ses fans en teasant ce nouveau single depuis plusieurs jours, une question brûle les lèvres : un deuxième album est-il en préparation ? Sur son compte Instagram, il a semé le doute en inscrivant dans sa bio "Album 2… ?", laissant entendre que Sorry I'm Here For Someone Else pourrait être le premier extrait de son très attendu deuxième opus. Un projet qui devra succéder au succès retentissant de "Fireworks & Rollerblades", album qui lui a valu sa première nomination aux Grammy Awards et une certification disque d'or en France. Une chose est certaine, Benson Boone n'a pas fini de faire parler de lui ni d'enflammer la scène musicale.