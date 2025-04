Rouen. Lovélo en libre-service : dès lundi, ceux qui dégradent ou volent les vélos devront payer 200€

Gare à ceux qui dégradent et volent les vélos du service Lovélo. Dès lundi 21 avril, la Métropole de Rouen et l'opérateur City Bike appliqueront une pénalité forfaitaire de 200€ aux personnes dégradant ou volant les vélos en libre-service. Une mesure donc dissuasive qui ne concerne pas l'option "Lovélo longue durée".

"C'est bien que ce soit mis en place"

Le fait que les auteurs de vols et de dégradations des vélos Lovélo soient pénalisés et doivent désormais payer 200€ semble être bien perçu par les utilisateurs. "Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien que ce soit mis en place", assure Matéo Lecoq, un Rouennais qui utilise régulièrement ces vélos. Pourtant, il se demande "comment ça va être mis en place. Ça va être compliqué de repérer les personnes qui les dégradent". Selon Nicolas Cannevière, un autre utilisateur rouennais, "l'équipement qui a été mis en place est bon donc s'il est dégradé, c'est normal que les gens payent pour ça". Et il trouve que cette sanction est "logique car ce sont des biens publics dont tout le monde peut se servir".

La Métropole

Comme l'indique la Métropole Rouen Normandie, "cette pénalité forfaitaire était déjà inscrite dans les contrats de location en libre-service". Une période d'observation et de tolérance avait été mise en place durant la première année du déploiement du service. Mais dans le cadre d'une campagne globale de sensibilisation aux dégradations, et "face au constat de près de 120 vélos dégradés depuis la mise en place du service", l'opérateur City Bike et la Métropole, ont décidé de mettre en avant cette clause et "de la rendre systématique à compter du 21 avril". En effet lorsque les vélos sont dégradés, ils doivent ensuite faire l'objet de réparations.