Football. L'équipe de France féminine au stade Michel d'Ornano de Caen pour la Ligue des Nations

L'équipe de France féminine va faire son retour à Caen en 2025, et ce sera en octobre. Dans son calendrier d'attribution des stades pour la saison 2025-2026, la Fédération française de football a annoncé la venue des Bleues au stade Michel d'Ornano. Il s'agit de la demi-finale de la Ligue des Nations. La rencontre devrait se jouer entre le 22 et le 28 octobre selon l'Union des associations européennes de football, mais on ne connaît pas l'adversaire. Les phases de groupe ne sont pas terminées et le tirage au sort n'a lieu que le 6 juin. La dernière fois que l'équipe de France féminine a joué à Caen, c'était en février 2022. Un match lors du tournoi de France, où elles avaient affronté et battu le Brésil (2-1), avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto.