Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 20 et 21 octobre

Samedi 20 octobre

Au Mêle-sur-Sarthe, spectacle avec les soeurs de Tartellini. Leur répertoire est exclusivement féminin, et se compose de chansons du monde . Des chansons qui nous emmènent dans un monde léger et pétillant. RDV à 20H30 salle Daniel Rouault.

Les Saints Sauveurs du Rock c'est à Saint-Sauveur Lendelin avec Macadam Bumper's, Tootchack, W.E.T et Hygiaphone. Entrée 10€. A 19h à l'espace culturel. Plus d'infos sur tendanceouest.com.

Oldelaf est en concert à à l'Archipel de Granville pour vous présenter son 1er album solo le Monde est beau. C'est à 20h30.

Dimanche 21 octobre

Les Dénicheurs vous livreront un show mélant chansons rétro et l’envie de faire la fête à Bréhal. Concert à 16h30, salle polyvalente à Saint-Martin-de-Bréhal.

39e édition du Flers-Cerisy, un événement sportif mélant plusieurs disciplines sportives. Vous pouvez vous inscrire ! RDV sur normandiecourseapied.com.

Nouvelle édition des Courses du Pin ce dimanche. 7 courses de plat et d’obstacles dont le Prix Crédit Agricole Normandie – Grand Steeple du Pin. Défilé des attelages du Pin. Course de percherons, jeux normands, initiation et cours de poneys. Après la 6e course, défilé des attelages du Haras du Pin.

Ce dimanche les clubs de canoë-kayak, de cyclisme et d’athlétisme de Carentan organisent la 17e édition du Tritahlon des Marais. Les courses se déroulent sur et autour du bassin du Haut Dyck de Carentan. Les épreuves peuvent être disputées en individuel ou par équipe.

Tout le week-end

Ce week-end c'est le Salon du Mariage et cérémonies de Saint Sever Calvados. Venez gagner votre robe de mariée ! Une quarantaine d'exposants seront présents (traiteur, fleuriste, coiffeur, réception, déco, musique, limousine, calèche...). Accueil en non-stop de 10h à 19h avec 3 défilés par jour.

La foire Saint-Luc de Gavray se poursuit. Vide-greniers, foire traditionnelle avec de bonnes affaires, vente de chiens et volaille et toujours la foire à la citrouille avec le concours de citrouilles décorées.

Jusqu’à dimanche, profitez de l’édition 2012 du Jumping International de Caen. Vous pourrez notamment assister à un Jumping 3* qui réunira les 150 meilleurs cavaliers mondiaux ou encore un Jumping 2* pour observer les futurs champions. C'est au parc des expositions de Caen.

Le festival des baladins se déroule jusqu'à dimanche à Douvres la Délivrande. Un moment à partager en famille autour de spectacles savoureux.

Jusqu'à dimanche c'est la 70e Foire de la Pomme a Vimoutiers. Vous pouvez profiter de diverses animations gratuites : spectacle, jazz band, concours de cidre AOC, et vide grenier, zumba, exposition et défilé de véhicules rétro, suivi d'une grande parade dans la ville accompagnée de chars et de fanfares.

La Maison du Parc organise à Carrouges son week-end du goût. Producteurs, éleveurs, restaurateurs mettent à l’honneur une agriculture durable. AOC, AOP, produits bio, fruits, légumes sont cuisinés par des chefs cuisiniers où leçons pour petits et grands sont mises en scène. Concert, contes, démonstrations, conférences seront au rendez-vous.

La BD est à l'honneur dans le Perche avec le festival de Préaux du Perche. Une quinzaine d'auteurs viendront dédicacer leurs ouvrages et des ateliers seront destinés au grand public. BD adultes et jeunesse, il y en aura pour tout le monde. Samedi de 14h30 à 19 et dimanche de 10h à 19h.