Ils sont jeunes et chefs d'entreprise dans la Manche.

Benoît Gouault 22 ans et Guillaume Grasset 24 ans sont les créateurs de Web Cycles à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un projet qui a vu le jour en janvier 2010, Ils dirigent en tandem l'entreprise. Les deux amis proposent du matériel cycliste professionnel. Cyclistes eux-mêmes au sein d’un club, leur projet est né de leur difficulté à trouver des pièces détachées haut de gamme. L’offre s’est étoffée. Les deux entrepreneurs, originaires du sud-Manche, proposent aujourd’hui en boutique et sur internet une gamme cycliste élargie au matériel d’entrée de gamme et un service après-vente.

Linda Lesauvage-Trebern, 31 ans, a repris l'entreprise Fem Dimages, studio photo de Bréhal en juin 2009. Souvent, une idée entrepreneuriat nait d’une passion. Sa passion, c’est la photographie et, très tôt, elle décide d’en faire son métier. Si possible, de façon indépendante. Mais en respectant des étapes qu’elle juge fondamentales : 3 années d’apprentissage suivies de 7 années comme salariée. Aujourd’hui, son objectif d’indépendance est atteint avec la reprise, il y a maintenant 3 ans, d’un studio de photographie à Bréhal.

Pierre-Adrien Hee, 29 ans, fondateur de l'entreprise Cuisin’Hée (aménagement de cuisines et salles de bain) à Saint-Senier-sous-Avranches. Ce dernier a créé son entreprise en juillet 2010 Après 8 années d’expérience comme agenceur de cuisines et de salles de bain, Pierre-Adrien Hée saute le pas. Il crée son entreprise en juillet 2010 à Saint-Senier-sous-Avranches. Ses projets : la création d’un emploi et des investissements. Le bouche à oreille fonctionne et conforte la notoriété de la jeune entreprise et le professionnalisme du dirigeant.

Gildas Conan est quant à lui porteur de projet. Il projette d'ouvrir deux restaurants, un traditionnel et un "street-food" à Carentan avec boutiques de produits alimentaires et de décoration. Objectif, ouverture début du 2e trimestre 2013. Après avoir évolué au sein de la grande distribution, puis au sein de plusieurs entreprises d'import export, il souhaite désormais développer son propre projet.