La Glacerie: Le bébé retrouvé mort aurait bien été tué par sa mère

La jeune femme a reconnu les faits et doit être présentée aujourd'hui devant un juge au pôle criminel de l'instruction du tribunal de Coutances. Hospitalisée depuis le 6 octobre, date du présumé infanticide, la mère du nourrisson âgée de 18 ans a été placée en garde à vue hier.

C'est au cours des interrogatoires qui ont suivi qu'elle a reconnu avoir accouché seule au domicile familial avant de mettre fin aux jours du bébé. "Des coups de ciseaux ont été retrouvés sur le corps de l'enfant", selon Eric Bouillard, procureur de la République à Cherbourg et Séverine Delacour, subsitut du procureur.

Elle a indiqué aux enquêteurs qu'elle avait voulu cacher sa grossesse à sa famille et notamment à son père et à son frère avec qui elle vivait seule depuis le décès de sa mère intervenu quand elle était enfant. Elle devrait être mise en examen d'ici la fin de journée avant d'être placée en détention provisoire, puis jugée d'ici un an, un an et demi. Elle risque la prison à vie...

Photo : Séverine Delacour, subsitut du procureur et Eric Bouillard, procureur de la République à Cherbourg