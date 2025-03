Manche. Quatre blessés dont deux enfants dans un accident entre trois voitures

Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la route dimanche 30 mars à Varenguebec entre La Haye-du-Puits et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Une collision entre trois voitures s'est produite à la mi-journée, lieu-dit Moulin du Comte impliquant huit personnes. Une fillette de sept ans, un garçon de 11 ans et deux hommes 35 et 44 ans ont été évacués vers le centre hospitalier de Saint-Lô. 21 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.