Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 31 mars

Bélier

Vous allez parvenir à affronter des difficultés efficacement. Vos résolutions intérieures vous font avancer avec fermeté, aujourd'hui.

Taureau

Les vibrations actuelles bousculent votre routine, dopent vos échanges, boostent votre confiance en vous et vous rendent très communicatif.

Gémeaux

C'est le bon moment pour faire un tri judicieux et décider qui sera votre prochain meilleur ami…

Cancer

Vous vous ressourcez auprès de votre moitié, en toute intimité, en toute discrétion. Vous faites en sorte de ne rien bousculer.

Lion

Si vous jouez avec le feu, vous pourriez vous brûler les ailes… Pour éviter les incidents de parcours, essayez de contrôler vos excès de zèle.

Vierge

Méfiez-vous de vos impulsions, vous parlez trop vite ! Des satisfactions matérielles réjouissantes arrivent à point nommé.

Balance

Laissez votre esprit critique au vestiaire et acceptez les gens et les événements comme ils se présentent.

Scorpion

Vous avez une journée idéale pour faire entendre vos points de vue et tester la compréhension de votre entourage.

Sagittaire

Vous êtes le champion de la communication aujourd'hui ! Vous avez l'art et la manière de plaire, de séduire sans difficultés.

Capricorne

Vous avez suffisamment d'énergie pour vous lancer dans une multitude d‘activités. Profitez-en !

Verseau

Vous refusez de céder et tout le monde en prend pour son grade mais il vous faudra trouver un terrain d'entente avec vos adversaires.

Poissons

Vous vous montrez plus sociable et ouvert aux idées extérieures, vous voyez la vie avec plus d'optimisme.