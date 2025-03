Bonne table à Rouen. YumMó, un restaurant chinois qui vous emmène en voyage rue Cauchoise

Difficile de passer à côté de sa devanture rouge vif. Le YumMó, restaurant de spécialités chinoises, a investi la rue Cauchoise à Rouen, depuis samedi 15 mars, en lieu et place d'une ancienne librairie. L'intérieur est sobre mais chic, tout en étant aéré. Côté carte, j'opte pour le menu midi ; entrée, plat et dessert pour seulement 19 euros. Je choisis en entrée les bouchées aux crevettes, passant à côté de la spécialité de la maison, le Mó ou Roujiamo, sorte de petit burger typiquement chinois issus de la cuisine du Shaanxi. Pour le plat, je commande un Yum Yum au porc. Oubliez les nouilles en sachet, le plat, servi dans une petite casserole, est plutôt un mélange de riz blanc, œufs brouillés à la tomate, concombres, maïs, soja, oignons frits et quelques morceaux de porc.

Yum Yum au porc.

Une cuisine 100% chinoise

Le mélange est particulièrement harmonieux et se laisse dévorer avec plaisir. J'achève l'aventure avec de délicieux mochis glacés au litchi. Ancien étudiant à Rouen, Ding Yifan, le chef et gérant de l'établissement, a commencé la cuisine il y a 10 ans avec un premier restaurant à Douai près de Lille en 2016. "Quand j'étais étudiant je pensais déjà à m'installer à Rouen mais le temps de trouver un bon emplacement, c'était difficile", explique le Rouennais. C'est chose faite désormais. "A Rouen il y a beaucoup de restaurants qui fusionnent cuisine chinoise, japonaise, thaïlandaise… Moi, je voulais faire un truc authentique et original." L'établissement a réussi à séduire à la fois la communauté chinoise et la communauté normande. "On a de la chance puisque les Chinois mangent très tôt, ils viennent dès 18h30 et ensuite il y a les Français", s'amuse Ding Yifan qui s'inspire pour sa cuisine de différentes régions de son pays natal. "Il y a les baos et les bouillons de la région de Xi'an, là d'où est originaire ma femme… il y a aussi les bouchées vapeurs, c'est typique de ma ville, Shanghai."

Pratique. 14 rue Cauchoise à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Téléphone : 09 88 51 79 51.