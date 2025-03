Orne. Choc frontal entre deux voitures, un conducteur prend la fuite

Vendredi 21 mars vers 20h30, les secours ont été appelés pour un choc frontal à forte cinétique entre deux voitures. Les faits se sont déroulés sur la commune de Val-au-Perche au niveau de l'Aiguillon. À leur arrivée, les secours ont pris en charge deux victimes dans un premier véhicule. Le conducteur gravement blessé et son passager plus légèrement touché ont été transférés à l'hôpital de Nogent.

Le conducteur du second véhicule a pris la fuite avant l'arrivée des secours. Neuf pompiers ont été envoyés sur les lieux ainsi que la gendarmerie et les services départementaux ; l'intervention s'est terminée vers minuit et demi.