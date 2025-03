Télévision. "Nus et Culottés" : un épisode inédit tourné au Mont Saint-Michel cet été, à découvrir en avant-première

Depuis 2012, l'émission "Nus et Culottés" enchante les téléspectateurs de France 5. Nans Thomassey et Guillaume Mouton (alias Mouts) partent d'un endroit sans argent et sans vêtements, mais avec un rêve en tête. En troquant, en rendant service et surtout en comptant sur la bienveillance des inconnus, ils tentent d'atteindre leur objectif. Une émission à la fois drôle, touchante et inspirante qui réenchante notre vision du monde !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France TV & Vous (@francetvetvous)

Objectif Mont Saint-Michel : un voyage pas comme les autres

Pour leur dernière aventure, les deux complices se sont donné un défi de taille : rallier le Mont Saint-Michel en partant de… rien ! Cet épisode, tourné cet été, sera-t-il comme tous les autres un véritable concentré d'entraide et de belles rencontres ? Des vêtements récupérés grâce à un fermier, un repas partagé avec des touristes curieux, une traversée improbable en kayak… ? On ne sait pas quoi attendre de cet épisode ! On a hâte de voir leur arrivée tant attendue face à l'une des plus belles merveilles du monde !

Une avant-première pleine d'émotions

Bonne nouvelle pour les fans : l'épisode Objectif : Le Mont Saint-Michel sera projeté en avant-première mardi 1er avril, à 18h30 dans les locaux de France Télévisions à Paris. Un événement exceptionnel qui ne se limitera pas à une simple projection. "Le partage sera aussi au cœur de notre soirée", annoncent les aventuriers sur leur page Facebook. Les spectateurs sont invités à apporter un petit cadeau à offrir, dans l'esprit de l'émission.

Comment assister à la projection ?

Pour participer à cette soirée unique et rencontrer l'équipe, il suffit de s'inscrire en ligne via le lien partagé sur la page Facebook de Nus et Culottés.

Une émission qui fait du bien, une aventure inoubliable et une soirée placée sous le signe du partage : ça donne envie, non ?

Cet été, les avez-vous croisés "nus et culottés", au Mont Saint-Michel ? Vous pouvez toujours vous rattraper…