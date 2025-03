Commerce. Le retour d'un bistrot dans votre village en Normandie ? Une bonne nouvelle !

Souvenez-vous du temps où chaque village normand avait son troquet ! Ces lieux où on se retrouvait après le travail ou le dimanche matin, et qui ont peu à peu disparu. Mais ça pourrait bientôt (re)changer : les députés ont voté une loi pour faciliter l'ouverture de bistrot dans les petites communes.

Quand les bistrots disparaissent de nos campagnes

Le constat est triste : la France qui comptait 200 000 bistrots il y a 50 ans n'en a plus que 35 000 aujourd'hui, soit 165 000 fermetures ! En Normandie comme ailleurs, "deux communes sur trois sont aujourd'hui sans commerce", explique Guillaume Kasbarian, député d'Eure-et-Loir qui a porté cette proposition de loi.

Comment ça va marcher ?

La loi va simplifier l'obtention des fameuses "licences IV" (celles qui permettent de servir des alcools forts) dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'ont plus de bistrot. Avant, c'était compliqué, ce qui repoussait les potentiels investisseurs : il fallait racheter une licence existante, souvent introuvable ou hors de prix (jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros !). Maintenant, ces communes pourront créer gratuitement de nouvelles licences.

Votre maire aura son mot à dire

Bonne nouvelle pour la démocratie locale : les maires normands auront un vrai pouvoir. C'est par arrêté municipal (et non plus par simple déclaration) que l'ouverture d'un nouveau café sera autorisée. Les maires pourront même s'opposer au transfert d'une licence hors de leur commune. Fini le temps où les licences partaient vers les grandes villes ou les zones touristiques !

Un espoir pour nos villages

Pour de nombreux villages normands sans café depuis 30 ou 40 ans, c'est l'espoir de retrouver un lieu de vie. Souvent, ce ne sera pas qu'un simple bar, mais un commerce multi-services : café-épicerie, point relais-colis, lieu de rencontres… "C'est important qu'il puisse y avoir un bar de centre-bourg qui favorise le lien social", confirme Catherine Lhéritier, présidente d'une association de maires départementale, rapportée par MaireInfos.

A quand dans votre commune en Normandie ?

La proposition de loi doit encore passer au Sénat avant d'être définitivement adoptée. Mais avec un vote quasi unanime à l'Assemblée (174 députés sur 176 !), il y a de bonnes chances que votre commune normande puisse bientôt retrouver son bistrot. Alors, prêt pour retrouver un petit café au cœur du village ?