Orne. Ils ouvrent un bistrot dans leur salon… et deviennent le coup de cœur de la France sur France 2 !

Télévision. Et si votre salon devenait le spot préféré de tout le quartier ? Gwenola et Jacky Touzé, un couple de retraités de Flers, dans l'Orne, ont relevé le défi en transformant leur maison en bistrot. Résultat : une ambiance cosy, des générations qui se mélangent, et une consécration au JT de France 2.