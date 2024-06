Orne. Elections législatives : l'UDI appelle à une union nationale

Au lendemain de l'élection européenne et de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'UDI de l'Orne représentée par la sénatrice Nathalie Goulet et par Patrick Manteigueiro estime qu'il "faut une union nationale pour préserver et surtout réaliser un vrai programme de réforme et de justice sociale : lutte contre la fraude aux finances publiques, revitalisation de la ruralité, protection de notre agriculture et de notre industrie dans le respect de notre environnement."

"Voilà la feuille de route qui devra être suivie par la prochaine majorité à l'Assemblée nationale", estiment les deux centristes, qui ajoutent "nous nous engagerons pleinement dans cette campagne pour contrer les arguments du Rassemblement National et de La France Insoumise, qui ne peuvent pas représenter, la France qui célèbre en ce moment même le 80e anniversaire de la Libération et, nos valeurs républicaines. Plus que jamais, il faut des voix et des méthodes nouvelles de gouvernance. Le centre droit, l'UDI, y prendra toute sa place".