Bonne table dans l'Orne. Le surprenant Bistrot de la gare de Sées

Il y a quatre ans, le restaurant Le Bistrot de la gare changeait de propriétaire et de look. D'extérieur, le bâtiment de briques rouges, situé en bord de route et presque seul face à la station de train de Sées, ne pique pas immédiatement ma curiosité. Alors, c'est une belle surprise lorsque j'ouvre les portes du Bistrot.

Une formule à 13€

Le restaurant est en fait très profond, ce qui est impossible à deviner depuis la rue, et se décompose en trois salles. A l'entrée, le comptoir est sur la gauche et plusieurs tables sur la droite. Il n'y a pas une place de libre. Heureusement, j'ai réservé la mienne. Cette première salle du restaurant possède un joli cachet avec ses murs de pierres et de briques parés d'ornementations de style ancien. Je mange dans la deuxième pièce, très lumineuse et à ciel ouvert : la véranda. Elle aussi fait salle comble. Lorsque Dominique Tréhard rachète le restaurant, "il y a un trou ici", se rappelle le chef. Il fait donc construire cette véranda pour faire plus de couverts et relier le reste du restaurant à sa troisième salle, plus classique, aux murs blancs. Manger dans la véranda a un autre atout : je peux voir ce qu'il se passe en cuisine depuis ma table.

Au menu du Bistrot de la gare, sept plats sont proposés en formule simple ou avec entrée et/ou dessert. Malgré les quelques spécialités normandes que sont les tripes, l'andouillette et le boudin noir, je choisis le saumon avec du riz et une julienne de légumes. Le poisson est excellent, fondant, et s'accorde parfaitement à la sauce qui l'accompagne.

Saumon avec riz et julienne de légumes.

Côté desserts, une dizaine de choix, dont la spécialité de la maison, le tiramisu, et le dessert le plus prisé, la tarte normande. Je déguste une tarte au citron. Ma formule plat et dessert avec une boisson me coûte 13€. Pour deux euros de plus, j'avais de l'entrée au buffet à volonté, mais ma faim ne me le permettait pas.

Pratique. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h, au 15 rue Edouard-Paysant.