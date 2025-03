Rouen. "Je ne veux pas que mon fils soit parti pour rien…" Tiphany Herbert lance l'association Owen, l'ange des quais

Dans l'appartement de Tiphany Herbert, près de Rouen, les photos d'Owen sont partout, comme le symbole d'un deuil encore à vif.

Le jeune homme avait 19 ans lorsqu'il a fait une chute accidentelle dans la Seine au mois d'octobre 2024, en sortant d'une soirée dans une boîte de nuit des quais de Rouen. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.

"Quand on sort à plusieurs, on rentre à plusieurs"

Mercredi 19 mars, il aurait eu 20 ans. C'est le jour qu'a choisi sa famille pour lancer officiellement son association : Owen, l'ange des quais. "Pour moi, c'était symbolique de faire passer le message ce jour-là, indique Tiphany Herbert, émue. L'association consiste à faire de la prévention auprès des jeunes sur les effets de l'alcool et les dangers qu'ils peuvent rencontrer en soirée." Cette organisation familiale entend lutter pour renforcer cette prévention auprès des établissements de nuit. Tiphany Herbert doit notamment en rencontrer des représentants au mois d'avril, pour les encourager à en faire davantage sur ces questions. "J'espère qu'on va pouvoir mettre des choses en place, ils semblent très ouverts à échanger avec moi."

Et de répéter les bons réflexes, qui peuvent sauver des vies. "Quand on sort à plusieurs, on rentre à plusieurs. Quand on sait qu'on va boire, on prévoit un Sam ou un moyen d'éviter de prendre le volant."

La question de la sécurité sur les quais

"J'aimerais forcément qu'il y ait plus de sécurité", indique Tiphany Herbert lorsque l'on évoque les quais de Rouen, là où son fils a fait la chute qui lui a coûté la vie. Plus de lumière notamment. Mais elle ne veut pas trop en dire avant d'avoir fini de consulter les professionnels. "Là où il y a des lieux festifs, il faut en tout cas plus de sécurisation", assène-t-elle simplement.

"Je veux honorer sa mémoire"

Elle l'affirme. Ce combat pour la prévention est désormais ce qui l'anime et ce qui l'aide à avancer. "Je veux honorer la mémoire de mon fils, c'est important. Si je peux sauver une vie, j'aurais tout gagné." Et notamment la possibilité de faire face à un deuil impossible. "Ça m'aide à tenir. On était fusionnels avec mon fils. Et on se disait quand on se promettait quelque chose : 'Je te fais le promis'. Le promis, je l'ai fait à mon fils, et je veux m'y tenir."

Une plaque commémorative doit prochainement être dévoilée sur les quais en hommage à Owen.

L'association est à retrouver sur les réseaux sociaux. Des dons sont possibles pour financer des supports de communication pour la prévention, des éthylotests ou l'organisation d'événements dédiés à cette cause.