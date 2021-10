L’idée a été rapportée du Canada par Guy Fournier, manager du Rouen Hockey Elite 76. Elle a donné naissance en 2003 à l’association Les Dragons vous ramènent. Des véhicules tournent tous les vendredis et samedis soirs, de 20h à 5h, et ramènent des discothèques, dans un rayon de 25 km, les personnes qui ne se sentent pas capables de rentrer de nuit. “Elles nous appellent, pas forcément parce qu’elles ont trop bu, mais aussi à cause d’une difficulté physique comme une mauvaise vision nocturne, indique Jean-Christophe Péreira, directeur de l’association. Mais nous manquons de bénévoles face à de nombreuses solicitations.” Si de grands groupes prêtent des voitures, financent les assurances et le carburant, il manque des personnes prêtes à devenir dragons. “Nous avons besoin de 20 à 25 bénévoles chaque week-end. On se réunit vers 20h, nous dînons tous ensemble en attendant que les premiers appels arrivent.” L’association effectue également un travail de sensibilisation dans les collèges, lycées et facs, sur les risques et les conséquences qu’entraîne la consommation d’alcool.



Pratique. Les Dragons vous ramènent, 8, rue Edmond Flamand, Rouen.

Tous les vendredis et samedis soirs, de 20h à 5h. Tél. 02 35 15 12 07.