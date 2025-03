Caen. Aluminium, plastique, tissu,les conseils pour choisir son salon de jardin

Que vous ayez un petit balcon en ville ou un vaste jardin à la campagne, il existe une multitude d'options, dans tous les styles et pour tous les budgets. Pour l'occasion, Carl Dobosz nous donne ses conseils. Il est le gérant de l'enseigne spécialisée Karl Outdoor Design à Fleury-sur-Orne, près de Caen.

Les salons de jardin en teck, plus communément appelés en bois, "ont été à la mode pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, le bois n'a plus la cote. On veut du matériel avec moins d'entretien, ce qui n'est pas le cas de cette matière car ça peut verdir ou noircir et ça demande du temps à entretenir", explique Carl Dobosz.

Le classique, le pratique et le confort

Pour éviter l'entretien très régulier du salon de jardin, l'option la plus courante c'est "le salon classique sur la base de la collection Luxembourg. C'est du matériel en aluminium, avec quatre chaises et une table. C'est un modèle intemporel, que l'on retrouve très souvent sur les terrasses de bar ou même dans les parcs. On peut jouer avec les couleurs et ça ne demande quasiment pas d'entretien".

Autre proposition idéale, surtout au bord d'une piscine, c'est le salon en plastique. "Avec ces modèles, on va pouvoir jouer sur les formes et les couleurs et sortir du côté carré que l'on voit partout. Petit plus, c'est très facile à nettoyer et ça sèche vite." Une matière pratique, "mais le confort on le met de côté avec cette option", confie notre spécialiste.

Pour le confort, il faut souvent opter pour "la banquette, généralement en angle, avec des coussins. L'inconvénient c'est qu'il faut les rentrer pour les conserver plus longtemps. Mais aujourd'hui, certains fabricants arrivent à faire un tissu qui résiste aux UV et à l'humidité", conclut Carl Dobosz qui invite à prendre son temps, pour ne pas investir sur de la mauvaise qualité.

Carl Dobosz, gérant de l'enseigne spécialisée Karl Outdoor Design à Fleury-sur-Orne, près de Caen, nous donne ses conseils pour choisir son salon de jardin. - Jimmy Joubert