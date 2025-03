Cherbourg. Le port a un nouveau directeur, et il a de grands projets pour 2025

A Cherbourg, les ports de commerce et de pêche ont un nouveau directeur général depuis le 13 février. Avec un parcours assez peu commun, Yann Ermisse, 55 ans, succède à Frédéric Pingret-Kerjean.

Pourriez-vous nous présenter votre carrière ?

"Je suis originaire du Cotentin. En termes de formation, j'ai fait un CAP coiffure quand j'étais jeune avant d'exercer pendant plusieurs années dans le métier. Puis toute ma carrière a été rythmée par une envie d'apprendre et de découvrir de nouveaux postes. Je suis arrivé au port de Cherbourg en 1992 pour une saison, finalement j'y suis resté pendant de longues années au sein de la Brittany Ferries. J'ai repris les études en 2013-2014 avant de retrouver la Brittany Ferries au poste de responsable de site jusqu'à l'année dernière, où j'ai rejoint la SPL Cherbourg Port en tant que directeur des services."

Quels dossiers sont prioritaires pour le port de Cherbourg cette année ?

"Le grand dossier sur lequel nous travaillons avec la Brittany Ferries c'est bien sûr le ferroutage. Vous avez assisté aux essais en novembre, les trains de fret devraient être opérationnels pour le printemps. Avec l'inversion des flux, on a pas mal de travaux sur le port mais comme les Cherbourgeois peuvent le voir, ils vont bientôt se terminer. En ce moment, on travaille aussi sur un logiciel pour référencer les containers et les retrouver plus facilement, ce qui sera un gain de temps pour les dockers mais aussi un gain écologique puisque forcément les véhicules mieux répertoriés ne seront plus déplacés inutilement. Sur ce projet, tout le monde est gagnant."