Cherbourg. Au port de commerce, le succès des ferrys et des croisières

Commerce. Le nombre d'escales et de passagers entre le port de Cherbourg et l'Irlande a augmenté entre 2022 et 2023. Avec les Jeux olympiques et le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie cette année, une augmentation du trafic est de nouveau prévue.