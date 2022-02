L’ivoire et le chocolat ont la cote

'La tendance a été au court mais ce n'est plus le cas à présent,” souligne la responsable du magasin 'Juste un baiser” situé dans le centre ville de Caen. 'Il reste encore des jeunes filles qui veulent des robes de princesse avec de grandes traînes mais d'autres, plus modernes, veulent être à l'aise et en profiter au maximum,” précise Jacqueline Foret. Et, question couleur, les futures mariées aiment bien ajouter à l'ivoire, du noir ou du chocolat. L'an passé, la tendance était au rouge. Une époque déjà révolue ! Pour rajouter une touche personnelle, certaines optent pour des paillettes. Après, en fonction du budget, on peut remplacer le polyester par de la soie. Une seule chose ne change pas selon les spécialistes : les femmes recherchent la robe qui les fait rêver depuis qu'elles sont toutes petites.







