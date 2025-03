Fleury-sur-Orne. Bloody Fleury : le festival du polar à ne pas manquer

Du 7 au 9 mars 2025, la ville de Fleury-sur-Orne accueillera le festival Bloody Fleury, dédié aux amateurs de polar et de mystère. Cet événement s'adresse à toute la famille, que vous soyez passionné ou non.

Programme du festival

Les amateurs de polar auront l'opportunité d'échanger avec des écrivains renommés lors de rencontres d'auteurs, un moment privilégié pour en apprendre davantage sur leurs œuvres et leur processus d'écriture. Le festival proposera également des expositions immersives, mettant en avant des œuvres et des installations autour du thème du mystère. Une occasion unique de découvrir l'univers du polar sous un nouvel angle. Des conférences passionnantes seront organisées tout au long de l'événement, offrant au public la possibilité de plonger dans les coulisses du genre policier à travers des discussions animées par des spécialistes et des auteurs. Enfin, petits et grands pourront profiter d'animations ludiques et de spectacles captivants, conçus pour faire vivre l'ambiance envoûtante du polar d'une manière interactive et divertissante.

Plusieurs personnalités phares du monde du polar seront présentes

• Olivier Norek : auteur à succès et ancien policier, il a été nominé au prix Goncourt 2024.

• Ian Manook : auteur à succès, connu notamment pour sa série de romans policiers se déroulant en Mongolie, il animera une rencontre dimanche 9 mars à 14h.

• Sophie Loubière : romancière et journaliste, elle est connue pour ses thrillers psychologiques captivants, mêlant suspense et profondeur psychologique.

• Olivier Truc : auteur et journaliste d'investigation, il s'est fait un nom avec ses polars nordiques, notamment Le Dernier Lapon, qui plonge le lecteur dans les mystères de la Laponie.

• Patricia Tourancheau : journaliste d'investigation spécialisée dans les faits divers, elle a signé plusieurs ouvrages sur des affaires criminelles marquantes, dont Les Gardiens de la paix et Kim et les papys braqueurs.

Jérôme Félix, directeur artistique du festival, nous détaille le programme de l'événement :