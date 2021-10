Tribunal : Il voulait juste dormir, manger et regarder la télé !

L’avant-veille, vers 5h du matin, un propriétaire rouennais avait été réveillé en sursaut. Y. C. venait de lancer un pavé dans l’une de ses fenêtres. La victime était alors intervenue et les deux intrus, apeurés, s’étaient enfuis. En vain.

"Ce n’était pas pour voler mais pour trouver un endroit où dormir, manger et regarder la télé", a affirmé l’inculpé aux juges. "Je vais vous dire la vérité. J’étais avec le petit jeune. On s’est mutuellement entraîné car il ne savait pas où dormir".

Pourquoi cette maison ? "Quelque chose m’a dit 'Va dans cette maison !' Il m’a fait la courte échelle. J’ai ouvert le volet, puis un autre volet, et j’ai crié 'Police ! Police ! Il y a une perquisition !' Et pas de réponse. Alors j’ai pris le pavé pour casser la vitre. Oh ! J’ai été surpris. D’un coup, j’ai vu le propriétaire…"