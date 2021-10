Découvrez le nouveau Patrick Bruel, Lequel de nous

Lequel de nous, annoncé depuis plusieurs jour, signe le retour sur la scène musicale du "multi artiste" Patrick Bruel. Dévoilé sur son site officiel, Lequel de nous, est un titre dont le tempo est divisé en deux temps, lent au début et rythmé à la fin.

Lequel de nous est musicalement construit autour d'une synthèse de la musique juive d'Europe de l'Est, du folklore tzigane et de musique Klezmer.



La sortie de l'album dont est issu le titre Lequel de nous est prévue pour le 26 novembre. L'artiste n'a rien fait paraitre depuis 2006 et Des souvenirs devant.

