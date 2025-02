Double disparition à Caen. Les deux femmes ont été retrouvées

L'affaire semble prendre une tournure plus positive à Caen. Après n'avoir plus donné de signe de vie depuis dimanche 23 et lundi 24 février, deux femmes qui se connaissent ont été "localisées et en vie", a confirmé la police nationale de Caen ce jeudi 27 février.

L'enquête n'est pas terminée, mais la nature inquiétante de cette disparition "n'a plus lieu d'être", explique la police, qui n'a pas souhaité donner plus d'informations. Il n'y a cependant plus besoin de contacter le commissariat de Caen au sujet de cette affaire.