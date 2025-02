Bayeux. Festival international du Cirque : 20 ans d'histoire et une édition 2025 exceptionnelle

Du 24 au 30 mars, le Festival international du Cirque de Bayeux célébrera ses 20 ans avec une 11e édition historique. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus : un record ! "C'était à la base un projet d'étudiants, on ne pensait pas en être là aujourd'hui", introduit le président de l'association et maire adjoint de la Ville, Arnaud Tanquerel. Pour marquer l'anniversaire, l'édition 2025 se distingue par trois points. "Nous voulions réserver un quart de la programmation à des artistes français, pour montrer que le cirque évolue en France et toute sa diversité." Ensuite, Maxime Popazov, premier Loyal d'Or du Cirque de Bayeux, sera membre du jury. Enfin, un livre intitulé Faites le Cirque avec Nous, retraçant l'histoire du Festival, est annoncé. "Ne tardez pas à prendre vos billets, on n'en a jamais vendu autant. Vous allez voir ce que c'est le cirque aujourd'hui en 2025", invite Arnaud Tanquerel.

Pratique. Du 24 au 30 mars, place Gauquelin Despallières à Bayeux. Tarifs : entre 15 et 37€. Les billets sont disponibles sur festivalcirquebayeux.fr.