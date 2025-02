Stand-up. Le plein de comédie avec le festival d'humour Bretteville en scène !

Ce week-end, ce sont deux spectacles gratuits qui ont lieu dans le cadre du festival d'humour Bretteville en scène, près de Caen. Les deux spectacles auront lieu à la Grange à dîmes de Bretteville-sur-Odon, dans le domaine de la Baronnie. Samedi 1er mars à 20h30, Stéphane Chancerel ouvrira les festivités. Passé par le Papillon Noir, Le P'tit Coin ou le Houlgate Festival, l'humoriste a déjà fait ses preuves en Normandie. Seul sur scène et avec beaucoup d'autodérision, il racontera sa vie d'humoriste, véritable maladie chronique à la campagne. Ce premier spectacle dure 50 minutes et est accessible dès 12 ans. Le lendemain, c'est Sarah Dupont d'Isigny et Aurore Lejemtel qui prendront le relais, proposant un spectacle d'1h15 pour toute la famille. Entre humour et musique, les deux pin-up vous proposeront une chose : faire la fête ! Et c'est dans cette bonne ambiance qu'elles combineront leurs univers différents, l'une soprano et l'autre guitariste rock.

Pratique. Réservation conseillée au 02 31 29 19 90 ou via culture@brettevillesurodon.fr.