Le Havre. "Nous sommes les gardiens des chants marins" : la chorale de l'Hydro prépare un album

Comme tous les mercredis soir, il règne une ambiance à la fois bon enfant et studieuse au sous-sol du Mc Daid's. Ce pub du Havre est le QG de la chorale de l'Hydro, ou plutôt de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), composée d'une vingtaine de chanteurs et de musiciens. Filles et garçons se retrouvent pour partager un répertoire maritime, composé de chants à virer, à hisser, mais aussi d'incontournables ritournelles maritimes entrées dans la culture populaire grâce à Hugues Aufray, Charles Aznavour ou Michel Tonnerre.

Un lien avec les autres générations de marins

En 2025, cette chorale de l'ENSM, qui existe aussi sur les antennes de Nantes, de Saint-Malo et de Marseille, ambitionne d'enregistrer un album, une grande première. "Aujourd'hui, nous sommes un peu les gardiens des chants, estime Pierre Aguerre, étudiant en quatrième année et chef de chœur au Havre. Même s'il y a une tradition forte, que les 'pilots' - les premières années - reçoivent tous un carnet de chants et se perdent un peu, on ne chante plus trop entre nous, on ne chante plus trop dans les bars. Et il y a plein d'endroits en France où il n'y a pas de mer, donc pas de marins !"

Une dizaine de titres devraient être enregistrés, sur les différents sites de l'ENSM.

Le chant marin est pourtant "un lien avec les autres générations, souligne Valentine Rivière, en troisième année, en embarquement, on peut se retrouver à chanter avec des lieutenants, des commandants !" Chloé Fressangeas, étudiante en master 1, originaire du Loir-et-Cher, a découvert un répertoire riche : "Certains tirent les larmes, comme Loguivy-de-la-Mer, d'autres sont très puissants…"

Un premier clip disponible

Un premier titre, Wellerman, chanson folklorique popularisée par Nathan Evans, a été enregistré par les choristes havrais, avec le concours de leur professeur d'anglais, Laurent Ambroggiani, également musicien. Les choristes ont ainsi découvert la rigueur nécessaire à ce type d'exercice. "Il peut y avoir quelques couacs en répétition, mais pour un enregistrement, on doit être absolument carrés, propres, bien placés, et que l'on chante tous juste", souligne Maxime Rousselot, guitariste, originaire de Marseille.

Pour financer l'enregistrement d'une dizaine de titres, sur les différents sites de l'ENSM, une collecte de dons est lancée via la Fondation ENSM.