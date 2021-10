Philippe Duron à la tête d'une commission sur les grands chantiers de transport en France

Six parlementaires composent cette commission chargée de hiérarchiser les projets inscrits dans le Schéma national des infrastructures de transport. Elle a été baptisée "Commission 21". L’ampleur des investissements est évaluée à 245 milliards d’euros (hors Grand Paris), sur 25 ans. Parmi les projets à étudier, figure la ligne à grande vitesse envisagée pour 2017 entre Caen et Paris et qui semble menacée.

"Honoré de cette confiance, je n’en reste pas moins conscient du travail considérable à réaliser dans les six mois qui nous sont impartis, a déclaré Philippe Duron après sa nomination. Notre rapport devra prendre en compte des problématiques aussi différentes que l'efficacité des systèmes de transports, l'impact économique des infrastructures qui seront maintenues, régénérées ou réalisées, leur soutenabilité financière et environnementale, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France. Il devra enfin faire des préconisations qui articulent une planification de long terme et une programmation de court terme."