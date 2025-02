Calvados. Bientôt un itinéraire cyclable de 200km au sud du département : les premiers travaux de La Verdoyante démarrent à Orbec

Le vélo, c'est une affaire qui roule dans le Calvados. Alors que la Vélomaritime est un franc succès, reliant Honfleur à Isigny-sur-Mer, soit tout le littoral du département, un axe parallèle va voir le jour, dans le sud cette fois-ci. La Verdoyante doit faire la jonction entre Lisieux, à l'est, et Saint-Sever Calvados, tout à l'ouest, sur 200km. Si ce "maillon manquant" ne sera déployé et aménagé qu'à l'horizon 2031, les premiers travaux débutent, pour mettre en place un itinéraire provisoire.

Quatre chantiers prioritaires

Dès lundi 17 février, un premier chantier prendra place à Orbec. Une voie verte est créée pour franchir le double carrefour giratoire en toute sécurité. La RD519 sera fermée pendant environ trois semaines, hormis les week-ends, pour le bien des travaux. D'ici juin, d'autres travaux prioritaires auront lieu à Vendeuvre, entre Saint-Martin-de-Mieux et Falaise, et à Vire.

Dès le mois de juin, il sera possible d'emprunter La Verdoyante. D'ici 2028, le département espère aboutir à "60 kilomètres d'aménagements réalisés en site propre". Jusqu'en 2031, de nombreuses portions seront provisoirement sécurisées. Les routes choisies pour cet itinéraire affichent une fréquentation d'au maximum 1 000 véhicules par jour.

Découvrir le sud du département

La Verdoyante cherche à encourager la mobilité durable pour les habitants, mais a aussi une vocation touristique : "Elle constituera une offre touristique inédite pour découvrir sur 200 kilomètres, les paysages et le patrimoine local, avec des circuits adaptés aux week-ends, par exemple au départ des gares de Lisieux et Vire, tout en valorisant les acteurs touristiques et les producteurs locaux", explique le département du Calvados.

Des connexions avec d'autres itinéraires cyclables seront créées, pour à terme permettre de réaliser un véritable "Tour du Calvados à vélo."