Saint-Lô. Après avoir importuné les clients d'un bar, il fonce sur la terrasse en fourgonnette puis blesse un policier

L'homme qui a endommagé plusieurs voitures et la terrasse du bar Le Spot à Saint-Lô, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février, et a blessé un policier en tentant de fuir, a comparu hier devant le tribunal de Coutances. Avant les faits, il avait été expulsé du bar pour avoir importuné des clients. Sa fille de 5 ans était dans la fourgonnette, et il conduisait malgré l'annulation de son permis. Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. Avec un casier judiciaire comportant 10 mentions, il a été placé en détention provisoire en vue de son jugement le 12 mars.