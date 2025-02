Près de Rouen. Leonor Stirman trio : le chant au service du rire et des émotions

Leonor Stirman, pianiste et comédienne, est l'invitée du festival Vibrations et se produira ce vendredi 7 février à 20h au centre culturel Voltaire de Déville-lès-Rouen avec un spectacle créé en collaboration avec le Trianon transatlantique en 2022. Mais elle ne sera pas seule. Elles sont trois sur scène et, avec trois identités vocales bien différentes et affirmées, elles incarnent les trois facettes d'une même femme.

Autour de Leonor Stirman, pianiste et comédienne, mais également auteure et compositeure, Julie Mouchel, et Mélanie Collin-Cremonesi empruntent aux chants polyphoniques la force de l'émotion pour parler d'échecs amoureux, d'incompréhension dans le couple, de l'ambivalence de la maternité ou encore de la folie. Ce nouveau spectacle s'inspire des chants polyphoniques traditionnels de Corse ou même de Géorgie et du piano classique. Mais si les sujets sont parfois graves, la forme est toujours joyeusement décalée. "Toujours beaucoup de second degré, annonce Leonor Stirman, je pratique l'autodérision, mon humour est mordant et caustique mais toujours tendre, la polyphonie permet d'exprimer beaucoup d'émotions qui ne sont pas incompatibles avec le rire."

Pratique. Vendredi 7 février à 20h. Centre culturel Voltaire. 5 à 13€. deville-les-rouen.fr.