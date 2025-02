Cherbourg. Une voiture termine sa course dans la vitrine d'un restaurant

Jeudi 6 février 2025, les sapeurs-pompiers et la police municipale ont été appelés dans le centre-ville de Cherbourg sur le quai de Caligny. Selon les informations de La Manche Libre, une voiture, qui circulait depuis la place Napoléon et en direction du quai Alexandre III, a fini sa course dans la vitrine du restaurant de l'hôtel Ambassadeur aux alentours de 15h45.

La circulation dans le secteur a été interrompue afin de permettre l'évacuation de la victime. Cette dernière a été prise en charge par les sapeurs-pompiers.