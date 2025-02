Près d'Isigny-sur-Mer. Une mère et son fils intoxiqués dans l'incendie d'une maison

Un incendie s'est produit mercredi 5 février sur la commune de Cardonville, près d'Isigny-sur-Mer. Peu après 16h, le feu s'est déclenché dans une chambre d'une maison à étages. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont rapidement circonscrit l'incendie. Dans la maison se trouvaient six personnes, sorties par leurs propres moyens. Parmi elles, une mère de 21 ans et son enfant de 3 ans ont inhalé des fumées. Ils ont été évacués en urgence relative vers l'hôpital de Bayeux.

