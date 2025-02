Spectacle. Entre performance et poésie : à la découverte du slam caennais

Mardi 11 février à partir de 20h30, le bar El Camino, rue de l'Eglise de Vaucelles à Caen, accueillera un tournoi de slam. L'enjeu du tournoi ? Faire partie de l'équipe régionale pour la Coupe de la Ligue Slam de France dont la finale aura lieu en juin. Trois personnes seront sélectionnées.

Le slam, c'est quoi ?

Le slam, c'est une forme de poésie née dans les années quatre-vingt aux Etats-Unis, notamment à l'origine du poète Marc Smith. La pratique se veut moins élitiste que la poésie classique, libre et rythmée, les textes étant déclamés devant un public.

Quelles sont les modalités ?

Mardi soir, chaque participant présentera deux textes de slam de sa plume, d'une durée de trois minutes maximum. Chacun peut participer tant qu'il remplit ces conditions et qu'il ose monter sur scène ! C'est l'occasion pour les spectateurs de découvrir une nouvelle discipline et des artistes locaux, mais peut-être aussi de faire partie du jury ! Le slam est un art populaire : ainsi, les membres du jury seront choisis au hasard dans le public et noteront les prestations en fonction de leur propre sensibilité.