Rouen. 25% de cancer en plus sont prévus d'ici 2040 : le ministre de la Santé vient lancer les travaux d'un nouveau bâtiment au centre Becquerel

Les travaux ont déjà commencé il y a plusieurs semaines pour ce nouveau bâtiment du centre de lutte contre le cancer Becquerel de Rouen. Ils ont officiellement été lancés par le ministre de la Santé, Yannick Neuder, en visite lundi 3 février. Le nouveau bâtiment va proposer une surface supplémentaire de 19 948m2 pour un budget de près de 100 millions d'euros et une mise en service prévue fin 2026. Cet espace supplémentaire devenait absolument essentiel pour le centre, qui accueille 40% des malades du cancer de la Seine-Maritime et de l'Eure. "L'activité a augmenté de 30% en trois ans et on était à -30% des normes de surface pour un hôpital, donc il y a un effet ciseau important", indique le professeur Pierre Vera, directeur général. Le nombre de cancers, selon les projections de l'INSEE, devrait en plus augmenter de 25% d'ici 2040.

Un bâtiment ouvert sur la ville

Le nouveau bâtiment sera consacré à l'ambulatoire, pour les patients qui viennent en hôpital de jour, en consultation ou pour des soins de support. Il entend aussi être ouvert sur la ville, avec des locaux pour les associations ou un espace multisport, dont bénéficieront les jeunes scolaires du secteur autant que les patients ou les salariés du centre. "On voulait que le centre soit esthétique. L'objectif était d'avoir un hôpital qui ne ressemble pas à un hôpital", abonde le professeur. Une volonté pour les patients, mais aussi pour le personnel. "On est bon soignant quand on est bien soi-même."

"Les instituts comme Becquerel offrent la meilleure prise en charge possible pour les patients", a insisté le ministre chargé de la Santé et de l'offre de soins, Yannick Neuder, qui espère pouvoir renforcer le dépistage et l'accès au dépistage, en abaissant notamment l'âge de recommandation pour dépister le cancer du sein.