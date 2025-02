Football. Tidiam Gomis quitte le SM Caen et rejoint le RB Leipzig

Après avoir annoncé de nombreuses arrivées, le SM Caen laisse partir un de ses joueurs. Tidiam Gomis, jeune ailier de 18 ans, vient de rejoindre le RB Leipzig, en Allemagne, ce lundi 3 février. Plus jeune joueur de l'histoire à signer un contrat professionnel avec les Rouge et Bleu, Tidiam Gomis part à six mois de la fin de son contrat.

Il aura en tout disputé 36 rencontres de Ligue 2 à Caen, pour un total de quatre réalisations. Le grand espoir était courtisé par différents clubs européens. Il fait donc le choix de rejoindre la galaxie Red Bull, en posant ses valises à Leipzig, un club connu pour donner sa confiance aux jeunes, et les faire éclore. Eliminés de la Ligue des champions, les Allemands sont 4e de la Bundesliga.