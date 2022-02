net-poker “Restez raisonnable dans votre jeu”

Envisagée pour 2010, la mesure satisfait même le président, Xavier Malandain : 'C'est une bonne chose. Aujourd'hui, ce n'était pas réglementé et cela existait déjà. Nous n'avions pas le droit de jouer en ligne mais tout le monde le faisait autour de nous”. La mesure devrait permettre à l'Association normande d'obtenir de nouveaux sponsors mais aussi de pouvoir 'proposer des tournois gratuits et à faibles enjeux”. Jusqu'à présent, les sites de poker en ligne étaient hébergés dans des niches fiscales. 'Ce n'est pas plus mal que l'Etat français gagne un peu d'argent là-dessus”, approuve Xavier Malandain. Le poker sur la toile pose aussi la question de l'addiction, peut-être plus discrète derrière un ordinateur. 'Il faut rester raisonnable dans son jeu”. Et de conclure : 'Sur Internet, on peut aussi jouer gratuitement”!







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire