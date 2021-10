Baby’douche : à la conquête des piscines !

Il fallait y penser ! Thomas Bracqbien l’a fait. Ce Caennais, papa de deux enfants en bas-âge et marié à une maître-nageur, a créé il y a un peu plus d’un an la Baby’douche, une chaise haute en plastique recyclé, "l’équivalent de 1.000 bouchons en plastique", souligne t-il.