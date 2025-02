Calvados. Un conducteur interpellé en excès de vitesse et positif à la cocaïne

Le 23 juin 2023, sur la D7 au niveau de Mathieu dans le Calvados, une voiture est interceptée, roulant à 165km/h alors que la vitesse autorisée est de 110. Interpellé, le conducteur de 27 ans explique qu'il fêtait un anniversaire et qu'il avait un peu bu. Il avoue aussi être dépendant au cannabis depuis l'âge de 14 ans. Il est contrôlé positif à la cocaïne et à l'alcool.

"Je regrette profondément"

Il reconnaît les faits et écope d'une suspension de permis le 30 juin 2023, ce qui ne l'empêche pas de conduire, puisque le 7 septembre 2023 à Douvres-la-Délivrande, il est contrôlé par les gendarmes au volant de son véhicule.

Au tribunal de Caen le 30 janvier, il admet tous les délits et explique que ce jour-là, il avait un rendez-vous à la banque et était sans moyens de transport. "J'ai eu le temps de cogiter depuis et je sais que mon comportement est intolérable. Même mon entourage ne comprend pas mon attitude. J'ai cessé de m'alcooliser et je ne prends plus de stupéfiants. Je regrette profondément ce que j'ai fait." Il est au chômage depuis trois mois. Cet été, il avait pu être serveur à Cabourg, mais précise que sans permis de conduire, c'est difficile de trouver du travail.

Il ne consomme plus

La procureure exprime son incompréhension. "Vous aviez une suspension de permis pour excès de vitesse et conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, mais vous n'hésitez pas à prendre le volant en toute illégalité." L'avocate de la défense reconnaît que son client a eu un comportement dangereux qui aurait pu être dramatique. Mais maintenant, il a changé, et ses résultats sanguins sont normaux, sans traces d'alcool ni de stupéfiants. Après délibéré, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire est annulé avec interdiction de le repasser avant un mois. Il réglera 200€ d'amende pour excès de vitesse.