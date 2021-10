Vitesse et alcool : six permis retirés dans le week-end dans le Calvados

Bilan : samedi 16 mars, à 10h30, un homme de 54 ans a été flashé à 187 km/h au lieu des 130 km/h autorisés sur l’A13, à hauteur des Authieux-sur-Calonne dans le sens Paris-Caen. Le contrevenant circulait en plus malgré une invalidation de son permis suite à un solde de point nul et un refus de restituer son permis de conduire annulé.

Quarante-cinq minutes plus tard, un homme de 32 ans était lui flashé à 174 km/h au lieu des 110 km/h à Fontenay-le-Marmion. L’automobiliste roulait en plus avec un taux d’alcoolémie de 0,72 g/l de sang. Lors du contrôle de ses papiers, les gendarmes ont en plus constaté une non mutation de carte grise, un défaut de contrôle technique et une conduite malgré une immobilisation du véhicule.

Malaise au volant

Dans l’après-midi, ce même jour, un homme de 61 ans a été contrôlé sur l’A13, à 161 km/h au lieu des 110 km/h autorisés par temps de pluie.

Le lendemain, dimanche 17 mars, à 14h55, un individu de 38 ans a perdu son sésame rose à May-sur-Orne après avoir fait un malaise au volant. Et il avait de quoi se sentir mal ! Son taux d’alcoolémie était de 2,26 g/l de sang.

A Notre-Dame d’Estrée, une heure et demi plus tard, un autre individu de 36 ans s’est fait confisquer son permis après avoir été flashé à 109 km/h au lieu des 50 autorisés.

Quelques minutes plus tard, sur l’A13, c’était au tour d’un homme de 23 ans d’être contrôlé à 182 km/h au lieu des 110 km/h autorisés.