Incontournable foire Saint-Romain de Rouen

Plus d’un million de visiteurs ?

Gérard Poetschke, le patron du célèbre restaurant l’Ours Noir et président du comité de promotion et d’animation de la Foire Saint-Romain, est confiant. Cette édition 2012 devrait être bonne. Du côté des forains, qui passent l’année sur les routes de France, voire d’Europe, pour faire tourner dans les foires et les fêtes leurs attractions, la Saint-Romain est une référence. A tel point que sa notoriété a encore tendance à grimper.

"Même des forains étrangers viennent voir. Les places sont rares et personne, honnêtement, ne tient vraiment à ce que la foire s’agrandisse", confie Gérard Poetschke qui réalise un quart de son activité annuelle lors de l’événement rouennais. A l’Ours Noir, qui emploie 55 personnes pour l’occasion, ce sont ainsi 50.000 clients qui devraient défiler sur les tables en bois de ce haut-lieu du cochon de lait.

"Chaque année, nous recevons de nouvelles demandes d’installation d’attractions ou d’animations", explique Didier Choiset, maire-adjoint de Rouen en charge des foires et marchés. "Mais il n’y a plus de place !".

Déménagement “léger” en 2013

La Foire Saint-Romain demeure donc l’un des événements les plus populaires de Normandie. Elle qui fêtera ses 1 000 ans au cours de ce siècle, attire entre un million et un million et demi de visiteurs durant un mois, selon les estimations, qu’il reconnaît approximatives, de Gérard Poetschke.

On imagine alors pourquoi les forains ont bataillé près de deux ans contre la Ville de Rouen, qui projetait de déménager la foire sur la presqu’île Waddington, rive droite, loin du centre-ville. Or, tout est rentré dans l’ordre et elle demeurera sur les quais rive gauche. Les forains n’ont pas caché leur soulagement.

Néanmoins, à partir de 2013, pour permettre le début des travaux de réhabilitation des quais, la fête foraine se déplacera plus à l’ouest, entre le pont Boieldieu et la limite du Hangar 106, et y restera jusqu’à nouvel ordre. “Nous ferons démolir le hangar 105 après l’Armada et nous procéderons à tous les travaux nécessaires pour accueillir les quelques 210 métiers de la foire”, explique Didier Choiset.

"De tout temps, la foire a évolué au gré de l’évolution de la ville". Née spontanément au XIe siècle sur le champ du Pardon, du côté de l’actuel Boulingrin, en 1983, elle migra sur les quais. Un déménagement qui fut synonyme de seconde jeunesse.

Depuis, l’attractivité de la foire Saint-Romain n’a jamais faibli. Peut-être que l’esprit de l’évêque-héros de Rouen, vainqueur du Dragon et de la Seine en crue au VIIe siècle, souffle encore sur la ville...

Repères

Histoire. La toute première foire serait née au XIe siècle lors du transfert des reliques de Saint-Romain (VIIe siècle), de l’église Saint-Godard à la Cathédrale de Rouen.

Nouveautés. Deux nouveaux manèges font leur apparition cette année : la Turbine (montagnes russes) et le Night Flight, une roue à rotations multiples.

Réductions. Mardi 13 et mercredi 14 novembre, il sera possible d’accéder aux attractions pour 1 ou 2 €. Plus d’informations sur le site foiresaintromain.fr

Pratique. Du vendredi 19 octobre au dimanche 18 novembre. Couronnement de la Reine de la Saint-Romain jeudi 25 octobre, à 11h30, en mairie.