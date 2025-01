Vire. Il frappe son beau-fils, l'enfant de 5 ans espère le voir aller en prison

Le 15 mai 2023, un signalement est envoyé aux services de l'enfance. Un éducateur explique qu'un petit garçon de 5 ans lui a dit que le compagnon de sa mère le frappe, le jette sur le lit, l'oblige à ramasser les déjections de leurs animaux. Il lui confie qu'il a peur du compagnon de sa mère. Entendue, la mère, domiciliée à Vire, nie les faits, accusant son fils d'être un menteur. L'enfant est chétif et accuse un retard physique par rapport aux autres. Elle a deux enfants d'une première union et dit que son concubin de 29 ans s'occupe bien d'eux.

Elle revient sur ses dires

Le couple se sépare finalement après 5 ans de vie commune, et elle revient sur ses déclarations. Elle admet que son ex-compagnon peut avoir jeté son fils sur le lit ou contre le mur et lui avoir donné une claque. Entendu, ce dernier réfute les violences. Il dit qu'il était sévère avec le garçon qui était difficile. Il reconnaît toutefois l'avoir lancé sur le lit et administré une gifle. Jugé au tribunal de Caen le 23 janvier, il confirme ses dires. La présidente précise que son casier judiciaire est vierge et lui demande s'il a eu des nouvelles de son beau-fils. Il répond que non et ne cherche pas à en avoir. Elle interroge la mère de famille qui ne souhaite pas s'exprimer.

L'enfant veut que l'homme aille en prison

Son avocate prend la parole. Elle réclame 1 500€ pour le préjudice moral de la maman. L'avocate du petit garçon confirme la fragilité de son client. "Il a peur de son beau-père et veut qu'il aille en prison." Elle demande 3 500€ de préjudice moral. La procureure imagine le climat familial délétère dans lequel vivait l'enfant de 5 ans. Un stage de responsabilité parentale lui semble adapté.

Après délibéré, l'homme est condamné à faire ce stage à ses frais. Il devra verser 800€ à l'enfant et 300€ à sa mère pour préjudice moral et s'acquitter de 127€ de frais de procédure.