Cotentin. Pour soulager les urgences médicales, un centre de soins immédiats ouvre ses portes

À La Glacerie, après plusieurs mois d'attente et une commission de sécurité passée avec succès, le Centre Médical de Soins Immédiats (CMSI) ouvre ses portes mardi 28 janvier. Dans les locaux, deux médecins généralistes et deux infirmiers se relayeront pour aider les patients.

Un soulagement pour les urgences

Alors que le Cotentin manque cruellement de médecins et que les urgences hospitalières croulent sous les consultations, ce centre médical vise en premier lieu le désencombrement des urgences. "Les patients se présentent ici sans rendez-vous, dans les horaires d'ouverture, et sur le même principe qu'aux urgences, ils sont pris en charge au fur et à mesure en fonction de la gravité de leur cas", explique le docteur Angélique Khimoun, médecin urgentiste depuis près de 30 ans.

"On peut même faire des radiographies !"

Dans le CMSI de La Glacerie, les locaux de plus de 200m2 sont flambant neufs. Après une inscription à l'accueil et un passage dans la salle d'attente, les patients seront pris en charge dans l'une des sept chambres. Médecins et infirmiers passent de l'une à l'autre pour soigner, prescrire et ausculter. "Nous serons capables de prendre en charge toutes les petites maladies et les bobos qui ne demandent pas un passage aux urgences mais qui ne peuvent pas attendre un rendez-vous médical classique", détaille encore l'équipe de soignants. Sur place, les équipes seront aussi en mesure de faire des plâtres, des points de suture aux adultes et aux enfants et même des radiographies.

Pas de médecin généraliste au CMSI

"En revanche, nous ne sommes pas médecins généralistes, alors pour tous ceux qui en cherchent, et pour tous les renouvellements d'ordonnance, ce n'est pas chez nous qu'il faut s'adresser", précisent les médecins.

Pratique. Le CMSI sera ouvert du lundi au vendredi et les jours fériés de 9h à 19h au 2215 Voie de la Liberté. Les patients seront pris en charge sans rendez-vous. Il n'est pas nécessaire d'appeler le 15 avant de venir.