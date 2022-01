Flamanville. Flamanville : tout savoir sur les comprimés d'iode stable à prendre en cas d'accident nucléaire

Une quinzaine de personnes seulement ont assisté, ce mardi 24 septembre 2019 à 18h30, à la salle des fêtes de Cherbourg, à une réunion d'information sur la campagne complémentaire de distribution de comprimés d'iode stable dans un périmètre de 10 à 20 kilomètres autour de la centrale de Flamanville, votée à la suite d'un nouveau Plan particulier d'intervention (PPI) en 2016, et décidée par l'État au niveau national. Une première réunion d'information a déjà été réalisée pour le périmètre de 0 à dix kilomètres autour de la centrale nucléaire.

Un périmètre insuffisant pour les habitants

Ce sont désormais 40 communes, soient 133 800 habitants, qui sont concernés par ce nouveau PPI. Un périmètre de sécurité jugé insuffisant par certains habitants, qui ont manifesté leur inquiétude lors d'un temps de question-réponse à la fin de la réunion.

Les habitants inquiets à la sortie de la réunion d'information. Impossible de lire le son.

"Étant sur la zone au-delà des 20 kilomètres, nous nous posons la question de ce qu'il adviendrait de nous en cas d'"incident" comme ils disent" déclare Marie-Edith au micro de Tendance Ouest. Cette habitante de Gatteville, près de Barfleur, a l'impression de faire partie des laissés pour compte dans ce grand plan décidé au niveau national.

"La distribution d'iode n'est pas prévue, le plan d'évacuation [qui concerne seulement les habitants situés à cinq kilomètres autour de la centrale] ne prévoit rien pour nous, or comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas quelles seront les conditions atmosphériques en particulier…", déclare Marie, qui habite Fermanville, à près de 40 kilomètres de la centrale.

Guy en rajoute une couche : "avec un vent à 100 km/h, le nuage radioactif mettra une demi-heure pour venir jusque chez nous". La plupart des personnes présentes à cette réunion déplorent le manque de communication de la ville. Aucune affiche, aucun tract ne semble avoir été publié.

Pour les absents, nous rapportons ce qui a été dit à propos de ces comprimés d'iode stable :

Un premier courrier aurait été envoyé en juin 2019, afin d'informer de cette campagne les personnes et les établissements recevant du public (ERP), dont les établissements scolaires, situés entre dix et vingt kilomètres autour de la centrale nucléaire de Flamanville. Une deuxième vague de courriers devrait être envoyée en septembre, élargie cette fois-ci aux particuliers résidant sur ce même périmètre.

Un "bon de retrait" à donner en pharmacie

Ce courrier contient un "bon de retrait", grâce auquel les habitants pourront retirer leur plaquette de comprimés d'iode stable avec, au dos du document, la liste des pharmacies habilitées à les distribuer. Pour les personnes qui égareraient leur courrier ou qui ne l'auraient pas reçu, il est possible de consulter la liste des pharmacies répertoriées en fonction du périmètre d'habitation sur le site distribution-iode.com et de s'y rendre muni d'un justificatif de domicile afin de se procurer les fameux comprimés.

En cas d'accident nucléaire, la préfecture et les maires retransmettent l'alerte à la population par tous les moyens de communication, radio en tête avec cinq stations locales situées dans le Cotentin, dont Tendance Ouest (93.4). C'est seulement à l'appel du préfet que les habitants devront prendre un comprimé d'iode stable, dont la posologie est efficace pendant 24 heures.

S'il est respiré ou avalé, l'iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde (qui permet de réguler les hormones, la croissance et le développement cérébral), ce qui peut engendrer des cancers, notamment chez les jeunes, les enfants, et les femmes enceintes. Ces comprimés d'iode stable permettraient d'empêcher l'iode radioactif de se fixer sur la thyroïde, et éviteraient ainsi des risques majeurs pour la santé.

Posologie

La dose d'iode stable doit être prise uniquement et immédiatement sur consigne du préfet, et en respectant la posologie suivante :

Nourrisson (jusqu'à 1 mois) : ¼ de comprimé d'iode (15 mg) ;

Enfant de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé d'iode (30 mg) ;

Enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé d'iode (65 mg) ;

À partir de 12 ans (adulte, y compris les femmes enceintes) : 2 comprimés d'iode (130 mg).

S'informer

Un numéro vert est ouvert 0800 96 00 20, du lundi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi, de 10h à 12h.

A LIRE AUSSI.

Nucléaire : plus de 150 000 personnes invitées à retirer des pastilles d'iode en Seine-Maritime

Nucléaire : le périmètre de distribution de pastilles d'iode élargit

Le niveau de sûreté nucléaire seinomarin "globalement satisfaisant"

Flamanville : trois réunions publiques pour les riverains de la centrale

Paluel et Penly : distribution supplémentaire d'iode