Opération du Groupe ornithologique normand. Mésanges, rouges-gorges, combien y a-t-il d'oiseaux dans votre jardin ?

Les 25 et 26 janvier 2025, le Groupe ornithologique normand (GONm) organise un grand comptage des oiseaux de jardin. L'événement, qui se tient tous les ans depuis 2004, permet de sensibiliser le grand public et de leur apprendre à reconnaître les oiseaux. "Le grand comptage nous permet aussi de récolter des données sur les populations d'oiseaux, elles compléteront les recherches des scientifiques", explique Hugo Leclerc, membre du GONm

Un protocole très simple

Pour compter les oiseaux, rien de plus facile. Il suffit de se placer pendant une heure dans son jardin, et de lever les yeux. "On relève toujours le nombre le plus élevé de membres d'une même espèce qu'on a vus en même temps", explique encore Hugo Leclerc, "pour être sûr de ne pas compter deux fois le même animal." En résumé, on identifie chaque espèce et le nombre de membres pour chacune. Et si vous êtes en ville, pas de problème, les observations peuvent aussi se faire depuis un balcon ou dans un jardin public.

Des ateliers pour apprendre à identifier les oiseaux

Samedi 25 janvier, deux ateliers sont au programme pour apprendre à identifier les oiseaux et à les protéger. Le premier se déroulera à 9h au manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue, il sera animé par Hugo Leclerc. Le second aura lieu à 10h sur la route de Quibou à l'îlot de biodiversité. Les inscriptions sont fortement recommandées.

Pratique. Pour s'inscrire, contactez Hugo Leclerc au 07 63 49 50 35, vous pouvez aussi joindre le manoir du Tourp au 02 33 01 85 89.