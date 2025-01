Caen. Ce samedi, le Salon de l'Etudiant "Formations et Recrutement en Alternance" s'installe au Parc des Expositions

Le Salon de l'Etudiant "Formations et Recrutement en Alternance" 2025 constitue un événement phare pour tous ceux qui s'intéressent à l'alternance. Qu'il s'agisse d'étudiants à la recherche d'une formation ou d'un contrat en alternance, de collégiens explorant les métiers, de lycéens des filières générales ou professionnelles préparant leur avenir dans l'enseignement supérieur, ou encore d'adultes jusqu'à 30 ans en reconversion, ce salon répond à un large éventail de besoins. Il est organisé cette année samedi 25 janvier au Parc des Expositions de Caen, de 9h30 à 17h, dans le Hall 2.

Une opportunité

L'alternance est une voie d'apprentissage mêlant théorie et pratique qui séduit de plus en plus de jeunes et d'entreprises. Toutefois, choisir le bon programme ou la bonne entreprise peut s'avérer complexe. Ce salon se veut un espace privilégié d'échanges et d'informations, permettant de découvrir des offres de formations proposées par des établissements spécialisés, d'échanger avec des recruteurs à la recherche de talents motivés, de participer à des conférences thématiques animées par des experts et obtenir des conseils personnalisés pour affiner votre projet professionnel.

Un événement pour tous

Ce salon ne se limite pas aux seuls étudiants. Il offre également des opportunités inspirantes à ceux qui sont encore au collège ou au lycée, afin qu'ils puissent affiner leur projet professionnel. De même, les adultes hors parcours scolaire désireux d'entamer une nouvelle carrière via une formation en alternance pourront bénéficier d'un accompagnement adapté. Participer à cet événement est l'occasion d'en apprendre davantage sur les débouchés professionnels, les modalités d'inscription et les exigences des programmes proposés. C'est aussi une opportunité unique de développer son réseau et de poser les bases d'une carrière prometteuse.

Basile Jouanin, le chef de publicité de l'événement, nous détaille cette journée :

Ne manquez pas ce rendez-vous majeur. Pour plus d'informations, consultez le site officiel de l'événement.