Le Havre. La Grenobloise Elsa Pepin prend ses fonctions de sous-préfète

Du Havre, Elsa Pepin connaissait surtout son architecte bâtisseur, Auguste Perret. Il faut dire que la nouvelle sous-préfète de l'arrondissement est originaire de Grenoble, où l'artisan de la reconstruction havraise a érigé une tour, il y a cent ans. Le reste sera une découverte pour la haut fonctionnaire, qui a officiellement pris ses fonctions ce lundi 20 janvier, à l'occasion d'un traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, en compagnie du maire, Edouard Philippe.

Elsa Pepin a salué une partie des personnalités du territoire à l'occasion de sa prise de fonction.

Candidate à un poste de sous-préfet après avoir occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Intérieur à Paris, Elsa Pepin se réjouit de cette affection : "C'est un beau poste, dans une belle région, avec des enjeux importants. Le ministère de l'Intérieur était là la semaine dernière pour évoquer la sécurité portuaire et la lutte contre le narcotrafic, on peut aussi citer les problématiques liées à l'agriculture, les sujets économiques avec des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont en cours, la revitalisation du territoire, etc."

Ancienne sous-préfète de Loches

Les semaines qui suivront sa prise de fonction vont être consacrées à rencontrer les différents acteurs du territoire, notamment les élus locaux. C'est le deuxième poste de sous-préfète qu'occupe Elsa Pepin, après avoir occupé ces mêmes fonctions à Loches, en Indre-et-Loire, il y a une douzaine d'années. "Il s'agissait d'un arrondissement de 50 000 habitants, plutôt rural, avec notamment des problématiques liées à l'accès aux services publics et à la santé." Une désertification médicale désormais à l'œuvre sur l'ensemble du territoire français, y compris dans une grande ville comme Le Havre, qui compte à elle seule 166 000 habitants.