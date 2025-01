Sotteville-lès-Rouen. L'homme à la manivelle, concert insolite au Trianon

Tout commence par la création d'un instrument insolite. André Minvielle, chanteur et raconteur d'histoire, commande en 2005 à un facteur un instrument qui viendrait accompagner ses récits, à la fois moderne et mécanique mais dont la forme évoque aussi la vielle moyenageuse, compagne des troubadours. " J'ai voulu un instrument qui soit à la fois à cordes, mais percussif et qui ferait écho aux ready made de Duchamp". C'est ainsi que naît la Main-vielle à roue, ainsi baptisée par homophonie entre le nom de l'instrument ancien, le patronyme de l'artiste et le geste qui anime la manivelle. Depuis 2023, André s'associe à Olivier Azam et Marina Jolivet, respectivement Montreur d'ours et Magnétiseuse de frigo, pour une performance qui combine, musique, récit, image vidéo et dessin en live. " La manivelle de mon instrument déclenche la projection d'un film, mais à l'endroit ou à rebours, à mon rythme".

Vendredi 17 janvier à 20h30. Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. 5 à 27€. trianontransatlantique.com